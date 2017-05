Aktionen zum Europäischen Protesttag der Menschen mit Behinderung

Unter dem Motto „Wir gestalten unsere Stadt – gemeinsam für ein barrierefreies Bielefeld“ fanden heute in der Bielefelder Innenstadt Aktionen statt zum „Europäischen Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung“ statt.

Traditionell beginnen die Aktionen mit einem Protestmarsch am Hauptbahnhof, durch die Innenstadt zum Rathhaus.

Selbstverständlich waren auch ehrenamtliche Mitarbeiter von Antenne Bethel am Ort des Geschehens, so z.B. Angelika Schneider und Arne Wegner, der diese Bilder gemacht hat. Vielen Dank an Euch