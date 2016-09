Das ominöse X

Der Lieblingsort unserer Kollegin Katrin Chylinski ist die Reithalle beim Therapeutischen Reiten Bethel am Remterweg. In jeder Reithalle gibt es für die Reiter zur Orientierung Bahnpunkte in Form von Buchstaben. Einer dieser Buchstaben in das X, das sich genau in der Mitte der Reitbahn befindet und das sich jeder Reiter vorstellen muss. Es ist historisch nicht mehr klar belegbar, wie diese Reihenfolge der Buchstaben entstand. Die wahrscheinlichste Erklärung ist, dass die Laute sich möglichst klar unterscheiden sollten bei Ansagen oder Kommandos an die Reiter.