Du + Ich = Wir bewegen Politik!

Das ist das Motto des diesjährigen Kongresses des Bundesverbandes der evangelischen Behinertenhilfe (BEB). Am 18. Feburar hat der 5. Kongress dieser Art begonnen, der schon fast traditionsgemäß alle drei Jahre im barrierefreien Seehotel In Rheinsberg in Brandenburg stattfindet. Bis Mittwoch werden sich über 200 Menschen mit Behinderung, die aus fast allen Teilen Deutschlands angereist sind, darunter viele auch aus Bethel, in unterschiedlichen Arbeitsgruppen mit dem Bundesteilhabegesetz diesem Motto folgend beschäftigen. Unter ihnen Antenne Bethel-Reporterin Tanja Krüger.

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke ist Schirmherr der Veranstaltung. Er ließ es sich nicht nehmen am Montag die Veranstaltung persönlich zu besuchen und mit den Teilnehmern in Kontakt zu treten. Und für ein “Selfie” mit Teilnehmern war immer Zeit.