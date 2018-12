EVKB und die Uni Bielefeld starten Studie zu Demenz

Gemeinsam mit dem Evangelischen Klinikum Bethel hat die Universität Bielefeld eine Studie zum Thema Demenz gestartet. Ziel der Studie ist es, herauszufinden, welche technische und digitale Unterstützung Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen wirklich hilft. Technische Hilfsmittel auf diesem Gebiet werden immer mehr, doch die Studie will nun herausfinden, ob sich solche Hilfsmittel auch wirklich nach den Bedürfnissen der Betroffenen richten. Das Forschungsvorhaben trägt den Namen „TechV-D“ und wird vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft gefördert. Momentan werden Teilnehmerinnen und Teilnehmer für die Studie gesucht, die selbst beginnende und leichte Demenz haben, oder Angehörige solcher Menschen sind. Anmelden können Sie sich unter der Telefonnummer 0170 2415664, oder per E-Mail an studiedemenz@uni-bielefeld.de