Zum Jahresfest an „Christi Himmelfahrt“ in Freistatt kamen zahlreiche Besucher aus der Region.

Neben mehr als 150 Flohmarkt-Ständen konnte man auf dem Gelände von „Bethel im Norden“ auch Fahrten mit der Feldbahn machen, oder sich im Sinnesgarten ausprobieren, wo auch Kindersschminken angeboten wurde . Und auch für das leibliche Wohl sorgten neben diversen Verkaufs-Buden Angebote mit Kaffee und Kuchen der Betheler Wohnungslosenhilfe. Antenne Bethel ließ sich einen Besuch natürlich nicht entgehen. Wer dieses große Fest verpasst hat, aber auch gern einmal besuchen möchte, der nächste Termin steht bereits fest: am 21.05.2020 beginnt das nächste Jahresfest in Freistatt. Herzliche Einladung!

Und hier die Eindrücke

