Kronenkreuze an 320 Mitarbeiter der Diakonie verliehen

320 Beschäftigte in Bethel wurden am Mittwoch mit dem goldenen Kronenkreuz der Diakonie geehrt. Das ist die höchste diakonische Auszeichnung. Vergeben wurden die Kronenkreuze für langjährige Mitarbeit. Die neuen Trägerinnen und Träger des goldenen Kronenkreuzes arbeiten seit 25 bzw. 40 Jahren für die von Bodelschwinghschen Stiftungen. Der Vorstand der Diakonie Rheinland-Pfalz, Pfarrer Christian Heine-Göttelmann, würdigte in seiner Ansprache das langjährige Engagement und bedankte sich bei den Jubilaren. Im Assapheum überreichte er dann, gemeinsam mit den Betheler Vorstandsmitgliedern die 320 Kronenkreuze.