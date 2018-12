Neuer kaufmännischer Direktor im EVKB

Das evangelische Klinikum Bethel begrüßt einen neuen kaufmännischen Direktor. Dr. Jens-Torge Meyer wird ab jetzt mit zuständig für die somatischen Kliniken sein, also die Kliniken, die sich mit dem körperlichen beschäftigen. Ganz in seinen Bereich gehören außerdem Finanzen und zentrales Erlösmanagement. Er ist der Geschäftsführerin des EvKB, Dr. Maren Thäter, direkt zugeordnet. Der gebürtige Hamburger konnte jahrelang Erfahrung im Krankenhausmanagement sammeln und zeigt sich optimistisch gegenüber den Herausforderungen, die hier in Bethel vor ihm liegen. Ganz konkret soll der 53-jährige die Felder „Bauen, modernisieren, weiterentwickeln und Fachpersonal finden“ in Angriff nehmen. Antenne Bethel wünscht einen guten Start und viel Freude in den nächsten Monaten und Jahren.

Foto: Mario Haase