Die Kaffeewelt Eisbrenner steht in vielerlei Hinsicht mit Bethel in Verbindung und war dementsprechend bereits öfter Thema in unseren Sendungen.

Jetzt gibt es ein neues Projekt, das gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern der Berufsorientierungsstufe der Mamre Patmos Schule umgesetzt wird: Die Bohne 7, eine Kaffeemarke, an deren Verarbeitung und Verpackung die Schülerinnen und Schüler mitwirken können, um diese dann im Fairtrade-Kiosk der Schule zu verkaufen.

Hören Sie bei uns im Podcast noch einmal die Hintergründe des Projektes, sowie die Eindrücke der Schülerinnen und Schüler. Falls Sie dann auch Lust auf eine Tüte Bohne 7 haben, finden Sie anbei die Öffnungszeiten:

Fairtrade-Kiosk der Mamre Patmos Schule

–

immer Freitags von 09:00h – 12:00h (ausgenommen: Schulferien)