Eine Wohnung die für Ihre Bewohner mitdenkt und ihnen so das tägliche Leben erleichtert. Das ist grob umschrieben das Forschungs-Projekt „KogniHome“ an dem Bethel seit gut eineinhalb Jahren gemeinsam mit 13 weiteren Partnern aus den Bereichen Wissenschaft, Industrie , Dienstleistung und Soziales hier aus Ostwestfalen-Lippe arbeitet. Die intelligente Wohnung soll besonders Menschen mit Behinderung und Senioren dabei unterstützen so lange wie möglich ein selbstbestimmtes Leben in den eigenen vier Wänden zu führen. Das Projekt KogniHome läuft noch bis 2017. Wir haben mit den Verantwortlichen gesprochen.