Das Fitnessstudio “The Gym” stellt sich am Sonntag einer ganz besonderen Herausfoderung. 1000 Burpees, also Liegestütz – Strecksprünge, sollen in zwei Stunden geschafft werden, oder in 2 Stunden so viele Burpees wie möglich. Warum macht man das? Für den Guten Zweck natürlich. Marko Müller, Inhaber des Fitnessstudios erzählt mehr darüber.