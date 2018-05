Frühjahr und Sommer ist Zeckenzeit. Einmal mit bloßen Beinen durch das hohe Gras, und zack da hat sich eine Zecke an der Haut festgesaugt. So ein Zeckenbiss kann schnell mal gefährlich werden. Warum, und wie man sich am besten vor Zecken schützen kann, das erklären Klaus Wiesrecker und Prof. Dr. Wolf-Rüdiger Schäbitz, Chefarzt der Neurologie am Evangelischen Klinikum Bethel.