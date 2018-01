Am Freitag, den 26. Januar, fand im Begegnungszentrum Halle, in Zusammenarbeit mit der örtlichen Volkshochschule, ein inklusiver Smartphone-Kurs statt. Ein Fachmann des Piksl-Labors in Bethel zeigte den Teilnehmern den sicheren Umgang mit dem Smartphone.

Michael Marchel war für Antenne Bethel dabei.