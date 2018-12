Weihnachtsmarkt in Bethel – Hintergründe

Am Freitag, den 07. Dezember berichteten wir live vom Weihnachtsmarkt hier in Bethel. In einem Interview mit zwei der Verantwortlichen, nämlich Bezirksvertreterin Hannelore Pfaff und dem Betheler Ortschaftsreferenten Fred Müller, kamen interessante Dinge heraus, z.B., dass der Weihnachtsmarkt gar nicht immer auf dem „roten Platz“ war. Aber hören Sie selbst.