Spende für Ophra 1 und 2

Mit einer Spende in Höhe von 6.026 Euro haben die Organisatorinnen des herbstlichen Kunstgewerbemarktes die Bethel-Einrichtungen Ophra 1 und 2 in Bielefeld-Eckardtsheim bedacht. Das Geld stammt aus der Tombola des Marktes, der am 20. und 21. Oktober im Assapheum und auf dem Bethelplatz stattfand. Von dem Geld soll demnächst eine große Schaukel im gemeinsamen Außenbereich der Häuser Ophra gekauft werden, auch die Wünsche der Bewohner nach einem großen Tretauto und einem Tretroller sollen mit Hilfe der Spende bald in Erfüllung gehen.

Es ist bereits das 18. Mal, dass der Tombola-Erlös des herbstlichen Kunstgewerbemarktes Bewohnern Bethels zugutekommt.