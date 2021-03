1. Covax-Impfung

Die Impf-Initiative Covax setzt sich für eine faire weltweite Verteilung von Impf-Stoff gegen das Corona-Virus ein. Jetzt hat die Initiative mit dem Impfen begonnen.

Der ghanaische Präsident Akufo-Addo ist gegen das Corona-Virus geimpft worden. (CRISTINA ALDEHUELA / AFP)

Die erste Impfung hat Nana Akufo-Addo bekommen. Er ist der Präsident von dem Land Ghana in Afrika. Anschließend hat auch Akufo-Addos Frau Rebecca eine Impfung erhalten.

Akufo-Addo hat gesagt: Ich will ein gutes Beispiel sein. Ich will allen Menschen in Ghana zeigen, dass die Impfung gegen das Corona-Virus sicher ist. Akufo-Addo hat den Impf-Stoff von der Firma Astrazeneca bekommen.

Die Covax-Initiative sorgt dafür, dass auch arme Länder einen Impf-Stoff gegen das Corona-Virus bekommen. Ghana ist das 1. Land, das eine Lieferung von der Initiative erhalten hat.

Die Behörden in Ghana sagen: Bisher hat es bei uns ungefähr 84.000 Infektionen mit dem Corona-Virus gegeben. Mehr als 600 Menschen sind an oder mit dem Virus gestorben. Experten sagen: Die Zahlen sind wahrscheinlich viel höher. In Ghana gibt es nur sehr wenige Tests.