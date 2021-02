117-Jährige übersteht Corona

Schwester André gehört zu den ältesten Menschen der Welt. Gerade hat sie ihren 117. Geburtstag gefeiert. Im Januar hatte sie sich mit dem Corona-Virus angesteckt. Aber sie ist nicht krank geworden und hat das Virus gut überstanden.

Schwester André ist eine Nonne. Sie wohnt in einem Alters-Heim in der Stadt Toulon. Das ist im Süden von dem Land Frankreich. Soweit man weiß, ist sie der zweit-älteste Mensch auf der Welt. Nur in Japan gibt es eine Frau, die noch ein Jahr älter ist.

Alte Menschen sind besonders empfindlich für das Corona-Virus. Wenn sie die Krankheit Covid-19 bekommen, sterben sie oft daran. Das Alters-Heim in Toulon sagt deshalb: Schwester André hat sehr großes Glück gehabt. In dem Alters-Heim hatten sich fast alle Bewohnerinnen und Bewohner angesteckt. Mehrere von ihnen sind an der Krankheit gestorben.