2G im ganzen Land

Die 2G-Regel gilt bald fast überall. 2G bedeutet: Nur noch geimpfte oder wieder gesunde Menschen haben Zutritt. Die 2G-Regel gilt in Deutschland für alle Sachen, die man in seiner Freizeit macht: Zum Beispiel ins Kino oder in eine Kneipe gehen. Und die Regel gilt auch für viele Geschäfte, zum Beispiel Kleidungs-Geschäfte. Ausnahmen von 2G gibt es nur für Geschäfte mit lebens-wichtigen Artikeln wie Super-Märkte und Apotheken. Dort dürfen auch Menschen rein, die nicht geimpft sind. Und bei Groß-Veranstaltungen wie Fußball-Spielen oder Musik-Konzerten dürfen nur noch viel weniger Menschen dabei sein. Wenn die 7-Tage-Inzidenz über 350 liegt, müssen alle Diskotheken und Clubs schließen.

Außerdem wollen die Politikerinnen und Politiker allen Menschen in Deutschland bis Weihnachten eine Impfung gegen Corona anbieten. Es ist egal, ob es die 1., 2. oder 3. Impfung ist. Damit das klappt, sollen auch Apotheker und Zahnärzte gegen Corona impfen dürfen. Außerdem ist eine Impf-Pflicht geplant: Erst mal für Beschäftigte in der Kranken- und Alten-Pflege, dann vielleicht auch für alle anderen Menschen.

Die Regierungs-Chefs haben auch entschieden: Überall in den Schulen gibt es eine Masken-Pflicht. Und: Alle neuen Regeln müssen streng kontrolliert werden. Vor allem, ob Menschen tatsächlich geimpft sind.

