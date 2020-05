AfD wirft Kalbitz raus

In der Partei AfD gibt es Streit. Der Grund ist der Politiker Andreas Kalbitz. Er ist aus der Partei ausgeschlossen worden. Darüber sind andere AfD-Mitglieder wütend.

Andreas Kalbitz war bisher der Vorsitzende von der AfD in Brandenburg. Die Bundes-Partei hat ihn nun aus der AfD geworfen. Sie sagt: Kalbitz hat damals bei der Anmeldung zur AfD nicht gesagt, dass er Mitglied von rechts-extremen Gruppen war. Das ist gegen die Regeln.

Kalbitz hat gegen den Raus-Wurf protestiert. Er sagt: Die Regeln wurden nach meiner Anmeldung geändert. Außerdem habe ich immer gesagt, dass ich in solchen Gruppen war. Das ist aber lange her. Kalbitz will den Raus-Wurf darum von Juristen prüfen lassen. Kalbitz bekommt dabei Unterstützung von anderen AfD-Politikern, zum Beispiel von Björn Höcke und Alexander Gauland. Experten glauben: In der AfD gibt es jetzt einen neuen Macht-Kampf.

Im Landtag von Brandenburg wird Andreas Kalbitz weiter zur AfD-Fraktion gehören. Das haben die anderen Mitglieder von der Fraktion beschlossen. Den Vorsitz von der Fraktion übernimmt vorerst der bisherige Stell-Vertreter von Kalbitz.