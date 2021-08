Anschlag am Flughafen

Nachrichten, 27. August 2021

In dem Land Afghanistan hat es einen schweren Terror-Anschlag auf den Flughafen in der Haupt-Stadt Kabul gegeben. An dem Flughafen waren sehr viele Menschen, die aus dem Land fliehen wollen. Sie haben Angst vor den Taliban, die in Afghanistan wieder die Macht übernommen haben.

Viele 1000 Menschen sind am Flughafen in Kabul. (AP/Wali Sabawoon)

Die Menschen befürchten, dass die Taliban sie umbringen oder ins Gefängnis stecken. Zwischen den vielen wartenden Menschen haben sich dann 2 Terroristen in die Luft gesprengt. Sie haben mehr als 70 Menschen getötet. 13 Opfer waren Soldaten aus dem Land USA. Die USA und viele andere Länder haben in den vergangenen Tagen viele Menschen aus Afghanistan ausgeflogen. Dazu waren auch die Soldaten auf dem Flughafen. Sie sollten die Rettungs-Flüge sichern. Die deutsche Bundes-Wehr hat ihren Einsatz in Afghanistan beendet. Verteidigungs-Ministerin Kramp-Karrenbauer hat gesagt: Alle Soldaten und Soldatinnen aus Deutschland haben Afghanistan verlassen. Die Bundes-Wehr hatte dort zuletzt Deutsche, Afghanen und Bürger von anderen Ländern in Sicherheit gebracht. An dem Abzug von den ausländischen Truppen gibt es viel Kritik. Viele Politikerinnen und Politiker sagen: Man hätte schon viel früher die Menschen in Sicherheit bringen müssen, die jetzt dort in Lebens-Gefahr sind. Dazu gehören auch Afghaninnen und Afghanen, die für die Bundes-Wehr gearbeitet haben. Viele müssen jetzt erstmal in dem Land bleiben. In den letzten 20 Jahren waren dort Soldaten und Soldatinnen aus vielen anderen Ländern, auch aus Deutschland. In diesem Jahr haben die USA, Deutschland und andere Länder ihre Soldaten aus Afghanistan zurückgeholt. So war der Weg frei für die Taliban, wieder das ganze Land zu beherrschen.

