Arten-Schutz-Konferenz in China

Viele Tiere und Pflanzen auf der Welt sind vom Aussterben bedroht. Politikerinnen und Politiker aus fast 200 Staaten haben jetzt darüber beraten, wie sie besser geschützt werden können.

Die Arten-Schutz-Konferenz war in Kunming in China. Am Anfang wurde ein Video mit Elefanten gezeigt. (XinHua/ Li Xin)

Die Politikerinnen und Politiker haben sich in Kunming getroffen. Das ist eine Stadt in China. Viele waren auch per Video zugeschaltet. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben sich am Ende auf eine Erklärung geeinigt. Sie schreiben: Wir wollen mehr dagegen unternehmen, dass viele Tier- und Pflanzen-Arten auf der Welt aussterben.

In der Erklärung steht aber nicht, was die Staaten genau unternehmen wollen. Das soll erst nächstes Jahr beschlossen werden. Dann gibt es noch eine Konferenz in Kunming. Dabei soll es um ein Abkommen für den Arten-Schutz gehen. Es soll so ähnlich werden wie das wichtige Klima-Schutz-Abkommen von Paris.

Umwelt-Schutz-Organisationen sagen: Die Erklärung von den 200 Staaten reicht nicht. Bio-Diversität und Arten-Vielfalt sind wichtig, um eine gesunde und lebenswerte Umwelt zu haben.