Attentat in Norwegen

Vermischtes, 15. Oktober 2021

In dem Land Norwegen hat es ein Attentat gegeben. Ein Mann hat mit Pfeil und Bogen 5 Menschen getötet und 2 Menschen verletzt.

In Kongsberg in dem Land Norwegen hat ein Mann fünf Menschen getötet. (NTB via AP)

Die Tat ist in der Klein-Stadt Kongsberg passiert. Der Mann hat mit Pfeil und Bogen auf Passanten geschossen. 4 Frauen und 1 Mann wurden getötet. Der Mann hat auch die herbei gerufenen Polizisten angegriffen. Sie konnten den Mann aber überwältigen. Die Ermittler in Norwegen denken, dass es wahrscheinlich ein Terror-Anschlag war. Sie sagen: Der mutmaßliche Täter war zum Islam übergetreten. Die Polizei hat ihn deshalb beobachtet. Der Mann ist 37 Jahre alt. Er kommt aus dem Land Dänemark. Er hat aber schon lange in Norwegen gelebt.

