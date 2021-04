Bald mehr Rechte für Geimpfte

In Deutschland ist mehr als jeder 4. Mensch gegen das Corona-Virus geimpft. Die Politik überlegt nun, ob Geimpfte wieder alle Rechte haben sollen.

Bekommen geimpfte Menschen wieder mehr Freiheiten? (picture alliance / Geisler-Fotopress / Christoph Hardt)

Die Justiz-Ministerin findet das richtig. Sie heißt Christine Lambrecht und ist von der SPD. Sie möchte schnell neue Regeln einführen. Dann sollen Geimpfte zum Beispiel wieder mehr Menschen treffen dürfen als jetzt. Sie sollen auch wieder nachts auf die Straße dürfen. Im Moment müssen sich alle Menschen an die Regeln vom Infektions-Schutz-Gesetz halten.

Die Ministerinnen und Minister in Deutschland beraten über die Pläne. Bis Ende Mai sollen dann der Bundestag und der Bundesrat abstimmen. In manchen Bundes-Ländern gibt es schon eigene Regeln für Geimpfte. In Bayern zum Beispiel brauchen Corona-Geimpfte jetzt keinen Test mehr, um zum Friseur zu gehen.