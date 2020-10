Brand am Kilimandscharo

Der Kilimandscharo ist der höchste Berg in Afrika. An dem Berg hat es ein großes Feuer gegeben. Die Flammen sind auf einer Höhe von 3.000 Metern. Für die Feuerwehr ist es schwierig, das Feuer zu löschen.

Am Berg Kilimandscharo gibt es ein großes Feuer. (dpa)

Der Kilimandscharo liegt in dem Land Tansania im Osten von Afrika. Der Berg ist fast 6.000 Meter hoch. Jedes Jahr reisen viele Menschen dorthin. Tausende Berg-Steigerinnen und Berg-Steiger wollen auf den Gipfel von dem Berg. Viele müssen ihre Tour nun abbrechen, weil das Feuer zu gefährlich geworden ist.

Das Feuer hat an der Süd-Seite von dem Berg angefangen. Dort gibt es viele Heide-Pflanzen und Moor-Gebiete. Weil das Feuer in so großer Höhe ist, kommen die Feuerwehr-Leute nur schlecht dorthin. Darum können sie den Brand nicht so gut löschen. Auf Bildern von Satelliten im Welt-Raum konnte man beobachten, wie das Feuer immer größer wurde.