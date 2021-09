Demos für Klima-Schutz

Nachrichten, 24. September 2021

In vielen Städten hat es wieder große Demonstrationen für mehr Klima-Schutz gegeben. Die Gruppe „Fridays for Future“ hat die Demonstrationen organisiert. Sie waren in Deutschland und auch in vielen anderen Ländern.

Bei den Protesten machen vor allem junge Menschen mit. Sie wollen, dass die Bundes-Regierung und alle Menschen mehr für den Klima-Schutz tun. Die Proteste sind immer freitags. Am Anfang haben vor allem Schülerinnen und Schüler mitgemacht. Sie sind an den Protest-Tagen nicht zur Schule gegangen. Sie haben gesagt: Wir streiken für den Klima-Schutz. In Berlin, Hamburg und anderen großen Städten haben wieder viele Tausend Menschen mitgemacht. Außerdem gab es auch viele Demonstrationen in kleineren Städten.

