Internet Bundestagspräsidentin Bas besorgt wegen Hass und Hetze in Sozialen Netzwerken

Bundestagspräsidentin Bas hat sich besorgt wegen der Zunahme von Hass und Hetze in Sozialen Netzwerken geäußert. Was sich derzeit im Internet abspiele, sei kein normaler demokratischer Diskussionsprozess mehr, den man aushalten müsse, sondern zunehmend eine Bedrohung, sagte die SPD-Politikerin der „Welt am Sonntag“.

