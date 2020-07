Erfolg für grüne Partei

In dem Land Frankreich haben die Menschen Bürger-Meister und Bürger-Meisterinnen für die Städte gewählt. Die grüne Partei war besonders erfolgreich. Für die Partei von Präsident Emmanuel Macron ist es nicht so gut gelaufen.

Die Menschen in Frankreich haben über ihre Bürger-Meisterinnen und Bürger-Meister abgestimmt. (AFP / BERTRAND GUAY)

Die grüne Partei hat die Wahlen in mehreren großen Städten gewonnen. Zum Beispiel in Lyon, Straßburg und Marseille. In der Haupt-Stadt Paris bleibt die Bürgermeisterin die gleiche. Sie heißt Anne Hidalgo und ist von den Sozialisten. Sie hat in den letzten Jahren vieles verändert in der Stadt. Zum Beispiel sind manche Straßen für Autos gesperrt. Es gibt mehr Platz für Rad-Fahrerinnen und Rad-Fahrer und mehr Bäume und andere Pflanzen.

Die Partei von Präsident Macron hat nicht so viel Erfolg gehabt. Eine Regierungs-Sprecherin hat gesagt: Wir sind sehr enttäuscht. Viele denken: Die Wahlen zeigen, dass viele Menschen nicht zufrieden sind mit Macron. Und die Wahlen zeigen: Viele Menschen wollen mehr Umwelt-Schutz und nicht mehr so viele Autos in den Städten.