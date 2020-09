Erster Direkt-Flug

Das Land Israel und die Vereinigten Arabischen Emirate hatten lange Streit. Im August haben sie gesagt: Wir wollen zusammenarbeiten. Jetzt ist zum ersten Mal ein Flugzeug von Israel in die Emirate geflogen.

Auf dem Flugzeug stand in mehreren Sprachen das Wort „Frieden“. (Pool AFP/AP/Menahem Kahana)

Das Flugzeug ist auf dem Flug-Hafen von der Stadt Tel Aviv in Israel gestartet. Es ist in der Stadt Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten gelandet. Auf dem Flugzeug stand in mehreren Sprachen das Wort „Frieden“.

An Bord von dem Flugzeug waren viele Politiker aus Israel. Sie haben in den Emiraten über die Zusammen-Arbeit gesprochen. Zum Beispiel über Verträge für die Wirtschaft. Es waren auch Politiker aus dem Land USA dabei. Die USA haben dabei geholfen, den Streit zwischen Israel und den Emiraten zu beenden.

