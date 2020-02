Flugzeug bricht auseinander

Vermischtes, 7. Februar 2020

In dem Land Türkei hat es ein Unglück mit einem Flugzeug gegeben. Das Flugzeug ist bei der Landung am Flughafen in der Stadt Istanbul auseinander gebrochen. Mindestens 3 Menschen sind gestorben.

Das Flugzeug ist ein mehrere Teile gebrochen. (Can Erok/DHA/AP/dpa)

Fast 180 Menschen sind verletzt worden. Das Flugzeug war von der türkischen Flug-Linie Pegasus. Es ist noch nicht klar, warum das Flugzeug auseinander gebrochen ist. Die Behörden sagen: Das Flugzeug ist sehr hart gelandet. Dann ist es von der Lande-Bahn gerutscht. Es war auch sehr schlechtes Wetter. Es hat sehr stark geregnet. Vielleicht war das auch ein Grund.

