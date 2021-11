Forscher für Weihnachts-Märkte

Die Forscher halten Weihnachts-Märkte fur ungefährlich, wenn die Menschen Abstand zueinander halten. (picture alliance / dpa)

Diese Forscher beschäftigen sich mit den sogenannten Aerosolen. Das sind kleine Teilchen in der Luft. Über Aerosole können sich Menschen mit dem Corona-Virus anstecken.

Die Forscher sagen: An der frischen Luft ist die Gefahr sehr gering, sich anzustecken. Wichtig ist: Die Menschen müssen Abstand zueinander halten. Darum finden die Forscher: Man darf nur eine kleine Zahl von Besuchern erlauben. Dann kann man Weihnachts-Märkte ruhig machen.

In einigen Bundes-Ländern sind Weihnachts-Märkte in diesem Jahr verboten: zum Beispiel in Bayern und Sachsen. In diesen Bundes-Ländern sind die Corona-Zahlen besonders hoch. In anderen Bundes-Ländern dürfen nur Menschen auf die Weihnachts-Märkte, die gegen Corona geimpft oder genesen sind.

