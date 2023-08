Gottesdienst und Musikandacht aus der Zionskirche in verminderter Qualität

Leider ist die Übertragungsanlage in der Zionskirche ausgefallen, so dass man in aller Schnelle auf eine alte Anlage zurückgreifen musste, die nicht radiotauglich ist.

Wir bedauern sehr, Ihnen aktuell nicht die gewohnte Qualität anbieten zu können. Für uns stand die Entscheidung an, ob wir den Gottesdienst und die Musikandachten nicht, oder nur in verminderter Qualität übertragen. Wir haben uns für das Letztere entschieden. Wir hoffen, es war in Ihrem Sinne.

Zögern Sie nicht, uns über unser Kontaktformular Ihre Meinung zu der Entscheidung zu schreiben. Wir möchten wissen, wie Sie darüber denken, damit wir auch weiterhin eine Entscheidung in Ihrem Sinn treffen können, denn wir übertragen den Gottesdienst für Sie.