Größter Eis-Berg entdeckt

Vermischtes, 21. Mai 2021

In der Antarktis am Südpol ist ein riesiges Eis-Stück abgebrochen. Es treibt nun als Eis-Berg im Meer. Er ist so groß wie die spanische Ferien-Insel Mallorca.

Der Eis-Berg auf dem Satelliten-Bild. Die Umrisse von der Ferien-Insel Mallorca sind zum Vergleich eingezeichnet. (EUROPEAN SPACE AGENCY)

Es ist der aktuell größte Eis-Berg der Welt. Forscherinnen und Forscher haben das riesige Eis-Stück auf einem Satelliten-Bild aus dem Welt-All entdeckt. Vorher gab es schon einen noch größeren Eis-Berg. Dieser ist aber im Meer schon fast geschmolzen.

