Haft-Strafe für Terrorist

In dem Land Neuseeland muss ein Verbrecher für den Rest seines Lebens in ein Gefängnis. Das hat ein Gericht entschieden. Der Mann hat einen Terror-Anschlag gemacht.

Das ist der Attentäter von Christchurch. Das Gesicht ist nicht zu erkennen. Er soll nicht berühmt sein wegen so einer schlimmen Tat. (Getty Images / POOL / Mark Mitchell)

So ein hartes Urteil hat es in Neuseeland bisher noch nicht gegeben. Der Staats-Anwalt sagt: Der Täter ist der schrecklichste Mörder von Neuseeland.



Der Täter ist 29 Jahre alt. Er hat 51 Menschen umgebracht. In der Stadt Christchurch ist er dazu in 2 Moscheen gegangen. Dort hat er mit einem Gewehr auf die Menschen geschossen. Das war im Jahr 2019. Der Grund war: Er hasst muslimische Menschen und Menschen aus anderen Ländern.