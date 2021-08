Hilfe für Hoch-Wasser-Opfer

Bei der Hoch-Wasser-Katastrophe vor 6 Wochen haben viele Menschen ihre Häuser und ihren Besitz verloren. Der Bundestag hat nun darüber diskutiert, wie man den Menschen helfen kann.

Die Bundes-Regierung will einen Wieder-Aufbau-Fonds einrichten. Der Bund und die Länder zahlen 30 Milliarden Euro in den Fonds ein. Das Geld soll an die Hoch-Wasser-Opfer gezahlt werden. Von dem Geld sollen auch Straßen und Brücken repariert werden. Der Bundestag soll am 7. September über den Fonds abstimmen. Wenige Tage später soll der Bundesrat entscheiden.

Bei der Hoch-Wasser-Katastrophe sind mehr als 180 Menschen ums Leben gekommen. Betroffen waren vor allem Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz.

Einige Betroffene von der Katastrophe in Rheinland-Pfalz werden wohl bis in den Winter hinein keine Heizung haben. Der Bürger-Meister von Bad Neuenahr-Ahrweiler sagte, dass das Gas-Netz zerstört ist. Deshalb werden die Menschen noch länger in Not-Unterkünften bleiben müssen.

Wissenschaftler sagen: Der Klima-Wandel ist schuld an der Hoch-Wasser-Katastrophe. In einer Untersuchung haben die Wissenschaftler gezeigt, dass durch die Erd-Erwärmung das Risiko für starke Regen-Fälle steigt.