Impfungen für Kinder

In den vergangenen Tagen haben viele Kinder eine Impfung gegen Covid-19 bekommen. (picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild)

Kinder-Ärzte können Mädchen und Jungen gegen Covid-19 impfen. Die Kinder müssen mindestens 5 Jahre alt sein. Wenn die Eltern einverstanden sind, bekommen die Kinder eine Spritze mit Impf-Stoff. Der Impf-Stoff ist so ähnlich wie der für Erwachsene. Die Kinder bekommen aber weniger davon.

Fach-Leute sagen: Es ist wichtig, dass Kinder eine Impfung bekommen, die eine andere Krankheit haben, zum Beispiel Diabetes. Oder, wenn die Kinder mit anderen Menschen zusammen wohnen, die eine Krankheit haben oder alt sind. Der Grund: Diese Menschen werden oft schwerer krank als andere, wenn sie Covid-19 bekommen.

Aus demselben Grund gibt es eine Änderung im Infektions-Schutz-Gesetz: Bis März müssen alle geimpft sein, die in einem Kranken-Haus oder in einem Pflege-Heim arbeiten. So sollen alte und kranke Menschen besser vor Covid-19 geschützt werden.

Zur Zeit lassen sich gerade viele Menschen zum 3. Mal gegen Covid-19 impfen. Das ist wichtig, um gut gegen die Krankheit geschützt zu sein. Die Gesundheits-Minister von den Bundes-Ländern und der Bundes-Gesundheits-Minister haben beschlossen: Für alle, die schon eine 3. Impfung haben, gibt es Erleichterungen. Sie müssen sich zum Beispiel nicht testen lassen, wenn andere das tun müssen, die nur 2 Mal geimpft sind.

Ein Problem könnte zu wenig Impf-Stoff sein. Bundes-Gesundheits-Minister Karl Lauterbach hat gesagt: Wir haben bald nicht mehr genug Impf-Stoff. Aber wir haben schon Impf-Stoff nach-bestellt.

