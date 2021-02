Das Internet in unserem Hause ist seit dem Nachmittag gestört. Das bedeutet leider auch, dass unser Internetstream still bleibt, wir also nur über Antenne zu empfangen sind.

Ob das mit den gegenüberliegenden Bauarbeiten zusammenhängt, können wir nicht sagen.

Wir sind bemüht, die Verbindung schnellstmöglich wieder herzustellen.

Foto: www.dasdenkeichduesseldorf.wordpress.com / pixelio.de