Kandidaten-Duo für US-Wahl

In dem Land USA ist bald eine wichtige Wahl. Die Bürgerinnen und Bürger entscheiden, wer Präsident wird. Die Partei mit dem Namen Demokraten hat nun ihren Kandidaten ausgesucht.

Die Kandidaten der US-Demokraten für die Präsidentschafts-Wahl: Joe Biden und Kamala Harris. (imago images / UPI Photo)

Für die Demokraten ist Joe Biden der Kandidat für die Präsidentschafts-Wahl. Biden war früher schon einmal Vize-Präsident. Seine Stellvertreterin ist Kamala Harris. Das hat jetzt der Parteitag der Demokraten entschieden. Der Parteitag fand dieses Jahr wegen Corona im Internet statt.

Kamala Harris kommt aus dem Bundes-Staat Kalifornien. Für diesen Bundes-Staat ist sie im Senat von den USA. Ihr Beruf ist Staats-Anwältin. Wenn Kamala Harris Vize-Präsidentin wird, wäre sie die erste Frau in diesem Amt. Sie wäre auch die erste Vize-Präsidentin, die eine schwarze Haut-Farbe hat.

Der Präsident von den USA heißt Donald Trump. Er ist in der republikanischen Partei. Er will noch einmal Präsident werden. Die Wahl soll am 3. November sein.

Bei dem Parteitag der Demokraten hat auch der frühere US-Präsident Barack Obama eine Rede gehalten. Er sagt: Donald Trump ist ein schlechter Präsident und eine Gefahr für die Demokratie.