Kaputte neue Züge

Die Deutsche Bahn braucht dringend neue Züge. Deshalb hat sie bei der Firma Bombardier Züge bestellt. Die Bahn sagt aber: Diese Züge funktionieren nicht gut.

Ein paar Züge hat die Bahn schon von Bombardier gekauft. Die Züge fahren schon auf den Schienen. Dabei hat die Bahn gemerkt: Die Züge sind kaputt. Es gibt zum Beispiel ein Problem mit Computern in den Zügen. Die Computer starten nicht richtig. Wenn die Computer nicht starten, kann der Zug nicht losfahren. Deshalb hat die Bahn jetzt gesagt: Die restlichen 25 Züge wollen wir erst mal nicht kaufen.

Bombardier sagt: Das tut uns leid. Wir wollen das bald besser machen, brauchen aber noch Zeit.

Es gibt noch mehr Nachrichten von der Bahn: In diesem Jahr gibt die Bahn so viel Geld wie noch nie aus. Mit dem Geld will sie Schienen, Brücken und Bahnhöfe reparieren. Das finden viele Menschen gut. Manche sagen aber auch: Es wurde lange zu wenig repariert bei der Bahn. Deshalb wird es sehr lange dauern, bis wirklich alles repariert ist.