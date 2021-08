Keine Abschiebungen mehr

In dem Land Afghanistan erobert die Terror-Organisation Taliban immer mehr Gebiete. Die Armee von der Regierung ist nicht stark genug, um gegen die Islamisten zu kämpfen. Deshalb hat Deutschland entschieden: Wir schieben keine abgelehnten Asyl-Bewerber mehr dorthin ab. Es ist zu gefährlich.

Deutschland hat bis jetzt abgelehnte Asyl-Bewerber nach Afghanistan zurückgebracht. (picture alliance / Daniel Kubirski)

Auch die Länder Frankreich und die Niederlande haben das entschieden. Der Innen-Minister von Deutschland heißt Horst Seehofer. Er sagt: Wenn die Lage in Afghanistan besser wird, schieben wir wieder Menschen ab.

Bis im April war die Lage in Afghanistan anders. Denn davor waren 20 Jahre lang ausländische Soldaten in dem Land. Zum Beispiel aus den USA und auch aus Deutschland. Aber die Soldatinnen und Soldaten haben Afghanistan verlassen. Seitdem erobern die Taliban-Kämpfer jeden Tag mehr Gebiete zurück. Die Taliban haben früher in Afghanistan regiert. Viele Menschen dort haben Angst, dass das wieder passiert. Denn die Taliban haben strenge Regeln zum Beispiel für Frauen und Mädchen.