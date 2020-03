Klatschen und Corona

Vermischtes, 20. März 2020

In einigen Städten in Deutschland stellen sich Menschen abends an die Fenster und klatschen.

Ältere Leute mit Mundschutz auf einem Balkon (picture alliance/dpa/Arturo Rodriguez)

Sie wollen damit den Menschen danken, die gegen das Corona-Virus kämpfen: also Ärzten, Pflegern und Krankenschwestern. Der Aufruf ist im Internet verbreitet worden. In anderen Ländern hat es ähnliche Aktionen gegeben. In der griechischen Haupt-Stadt Athen haben Tausende Menschen applaudiert. In einigen Fällen zündeten die Einwohner auch Feuerwerk. Auch in Italien und Spanien dankten die Menschen den Helfern.

