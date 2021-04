Mehr Fahrrad-Wege in Deutschland

Andreas Scheuer ist der deutsche Verkehrsminister. Er möchte, dass mehr Menschen Fahrrad fahren statt das Auto zu benutzen. Dazu hat er einen Plan vorgestellt.

Die Regierung möchte, dass mehr Menschen Fahrrad fahren. (imago images / Panthermedia / Andrey Popo)

Der Plan heißt: „Nationaler Rad-Verkehrs-Plan 3.0“. Die Ministerinnen und Minister in Deutschland haben ihn schon beschlossen. In dem Plan steht: Wir bauen mehr Rad-Wege. Es soll auch mehr Schnell-Wege geben. Das sind Rad-Wege, die Städte oder kleinere Orte auf geradem Weg verbinden.

Scheuer möchte auch, dass mehr Menschen auf dem Land das Fahrrad nutzen. Vor allem Pendlerinnen und Pendler sollen für den Weg zur Arbeit auf das Rad umsteigen. Deshalb plant er auch Fahrrad-Park-Häuser und Abstell-Plätze dort, wo man in Busse und Bahnen umsteigen kann. Die Menschen sollen ihre Räder leichter in Zügen mitnehmen können.

Die Regierung will in den nächsten 2 Jahren fast 1,5 Milliarden Euro für den Rad-Verkehr ausgeben. Schon jetzt gibt es in Deutschland fast 80 Millionen Fahrräder.