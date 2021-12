Milliardäre im All

Oliver Daemen, Jeff Bezos, Wally Funk und Bezos‘ Bruder Mark (dpa / AP / Tony Gutierrez)

Bezos hat für den Welt-Raum-Tourismus eine eigene Firma gegründet: Blue Origin. Bei seinem Flug hat er noch 3 weitere Menschen mitgenommen: Oliver Daemen, Wally Funk und seinen Bruder Mark. Oliver Daemen ist 18 Jahre alt und jetzt der jüngste Mensch, der je im Welt-Raum war. Wally Funk ist der älteste Mensch. Die US-Pilotin hatte schon in den 60er Jahren an einem Astronauten-Training teilgenommen. Frauen durften damals aber nicht ins All fliegen.

Die Rakete ist von der texanischen Wüste in den USA aus gestartet. Der Flug hat 10 Minuten gedauert. Dabei ist die Rakete 100 Kilometer hoch geflogen. Die Menschen am Bord erlebten dabei die Schwere-Losigkeit.

Umwelt-Schützer finden diese Flüge nicht gut. Denn Raketen verbrauchen viel schädlichen Treib-Stoff.

