Muslim für die CSU

Die CSU ist eine Partei aus dem Bundes-Land Bayern. Jetzt hat die CSU etwas zum ersten Mal gemacht. Sie hat gesagt: Ein Muslim soll für unsere Partei Bürger-Meister werden.

Ozan Iyibas soll für die CSU Bürger-Meister werden. (dpa)

Es geht um eine kleine Stadt in der Nähe von der Stadt München. Die Klein-Stadt heißt Neufahrn. In Neufahrn hat die CSU nun gesagt: Ozan Iyibas soll unser Kandidat für die Bürger-Meister-Wahl werden.

Das hat viele überrascht. Denn die CSU ist eine christliche Partei. Und Iyibas ist ein Muslim. Iyibas sagt aber: Ich kann Muslim sein und christliche Werte gut finden. Christliche Werte sind zum Beispiel: Liebe und Gerechtigkeit. Iyibas hat Eltern aus der Türkei, er wurde aber in Bayern geboren. Er ist seit vielen Jahren in der CSU.

Auch in einer anderen Stadt in Bayern sollte ein Muslim Bürger-Meister-Kandidat für die CSU werden. Dort sagten Partei-Mitglieder aber: Wir wollen keinen Muslim als Kandidaten. Dafür hat es Kritik gegeben. Viele Menschen sagen: Muslime gehören zu Deutschland, also sollen sie auch Bürger-Meister werden können.

Viele andere Parteien in Deutschland hatten schon muslimische Kandidaten oder Bürger-Meister. Vor Kurzem ist zum Beispiel ein Muslim in Hannover Bürger-Meister geworden. Er gehört zu der Partei „Die Grünen“.