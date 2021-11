Newsblog zum Coronavirus +++ „Spiegel“: Bundeswehr will 12.000 Soldaten mobilisieren +++

Tausende Bundeswehr-Angehörige sollen offenbar in Krankenhäusern und in Pflegeeinrichtungen helfen +++ 35 Fachleute sehen die Gefahr, dass das Gesundheitssystem in Deutschland zusammenbricht. +++ Sachsen, Thüringen und Bayern verzeichnen drastische Anstiege der Corona-Zahlen. +++ Mehr im Newsblog.

