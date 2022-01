Nato und Russland reden wieder

40.000 russische Soldaten sollen sich an der Grenze zum Osten der Ukraine aufhalten. (dpa/picture alliance/Stanislav Krasilnikov)

Es gab dazu ein Treffen vom Nato-Russland-Rat. Der Rat will die Zusammen-Arbeit zwischen den Nato-Ländern und Russland verbessern. Es war das erste Treffen seit mehr als 2 Jahren. Stunden lang haben sich Vertreter von der Nato und von Russland unterhalten. Beide Seiten haben danach gesagt: Wir sind nicht einer Meinung. Aber es ist wichtig, miteinander zu reden. Wir sind bereit, weitere Gespräche zu führen.

Russland will, dass die Ukraine nicht in die Nato aufgenommen wird. Außerdem soll sich die Nato aus weiteren Ländern in Ost-Europa zurück ziehen. Moskau sagt: Das ist wichtig für unsere Sicherheit. Die Nato sagt dagegen: Die Ukraine kann selbst entscheiden. Die Nato will, dass Russland die Truppen von der Grenze abzieht. Sie befürchtet, Moskau könnte die Ukraine angreifen.

Auch die Außen-Minister von der Europäischen Union haben über die Krise beraten. Die deutsche Außen-Ministerin Baerbock sagt: Europa muss zusammen stehen, dann ist es stark und kann etwas erreichen.

