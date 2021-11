Nawalny klagt

Der russische Regierungs-Kritiker Alexej Navalny. (picture alliance / AA | Sefa Karacan)

Nawalny will in dem Straf-Lager besser behandelt werden. Er sagt: Ich bin kein Gefangener, der terroristische oder extremistische Verbrechen begeht. Am 9. Dezember soll ein Gericht über die Klage entscheiden. Aber die Aussichten für Nawalny sind schlecht. Er hat schon früher geklagt und nie Recht bekommen.

Nawalny ist letztes Jahr in Russland vergiftet worden. Er ist dann nach Deutschland in ein Kranken-Haus gekommen. Dort hat er sich erholt. Mehrere Medien haben recherchiert: Wahrscheinlich war der russische Geheim-Dienst schuld an der Vergiftung. Es war Glück, dass Nawalny nicht gestorben ist.

Aber Nawalny wollte trotzdem zurück nach Russland. Dort musste er direkt ins Gefängnis. Ein Gericht hat gesagt: Er muss dort mehrere Jahre bleiben.

www.nachrichtenleicht.de