Nawalny vergiftet?

Alexej Nawalny ist ein bekannter Kritiker der Regierung in Russland. Jetzt ist er schwer krank. Seine Mitarbeiter sagen: Er ist vergiftet worden.

Alexej Nawalny ist ein Kritiker der russischen Regierung. (Imago I ITAR-TASS)

Nawalny wird in einem Krankenhaus in der russischen Stadt Omsk behandelt. Die Ärzte sagen am Donnerstag: Wir kämpfen um sein Leben.

Nawalny war auf einer Wahl-Kampf-Reise. Auf dem Rück-Flug ging es ihm plötzlich sehr schlecht. Das Flugzeug musste not-landen. Seine Sprecherin sagt: Man hat ihn vergiftet.

Nawalny ist der bekannteste Kritiker von Präsident Wladimir Putin. Der Anwalt hat immer wieder Fälle von Bestechung in Russland aufgedeckt und sich damit viele Feinde gemacht. Er wurde schon häufiger angegriffen.