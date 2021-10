Der CDU-Politiker Hendrik Wüst ist neuer Minister-Präsident von dem Land Nordrhein-Westfalen. Er ist der Nachfolger von Armin Laschet. Der war der Kanzler-Kandidat von CDU und CSU.

Hendrik Wüst ist der neue Minister-Präsident von Nordrhein-Westfalen. (Rolf Vennenbernd/dpa)

Hendrik Wüst ist im Land-Tag in Düsseldorf mit 103 Stimmen gewählt worden. Die Regierungs-Parteien CDU und FDP haben zusammen 100 Stimmen. Das heißt: Wüst hat auch 3 Stimmen von der Opposition bekommen.

Wüst hat in seiner ersten Rede als Minister-Präsident gesagt: Ich will eine Politik machen, die an die nächste Generation denkt. Das heißt: Er will sich für Klimaschutz einsetzen, aber auch für die Digitalisierung und bezahl-bare Wohnungen.

Hendrik Wüst war vorher Verkehrs-Minister in dem Bundes-Land. Er soll jetzt auch Partei-Vorsitzender von der CDU in Nordrhein-Westfalen werden. Das ist bisher noch Armin Laschet.

Armin Laschet hat schon vor der Bundestags-Wahl gesagt: Er hört auf in Nordrhein-Westfalen. Jetzt ist er im Land-Tag verabschiedet worden.