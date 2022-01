Daten

Daten sind gespeicherte Informationen, zum Beispiel über einen Menschen. Das können zum Beispiel sein: Name, Telefon-Nummer, Geburts-Datum, Adresse, Internet-Adressen und so weiter. Behörden und Unternehmen speichern viele Daten über Menschen. Dabei müssen sie sich an Regeln halten. Diese Regeln heißen Daten-Schutz.

www.nachrichtenleicht.de