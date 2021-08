Öl-Konzern muss zahlen

Vermischtes, 13. August 2021

Die Firma Shell bohrt nach Öl und verkauft es. Das macht Shell auf der ganzen Welt. In dem Land Nigeria in Afrika hat das die Umwelt verschmutzt. Deshalb bezahlt Shell jetzt fast 100 Millionen Euro an Bauern.

Eine Bäuerin steht vor ihrem Feld, auf dem Öl ist. (imago stock&people)

Der Fall liegt schon 40 Jahre zurück. Damals hat es Streit über Löcher in Öl-Leitungen gegeben. Das Öl hat den Boden in mehreren Dörfern verschmutzt. Die Menschen konnten ihr Wasser nicht mehr trinken. Und das Öl hat auch den Boden verseucht, auf dem die Menschen ihr Essen angebaut haben. Deshalb haben Bäuerinnen und Bauern gegen Shell geklagt. Ein Gericht hat schon vor 10 Jahren entschieden: Shell ist schuldig. Aber die Firma hat das Urteil nicht akzeptiert. Shell sagt: Wir sind nicht schuld an den Löchern, das waren andere. Jetzt hat sich der Öl-Konzern doch mit den Bauern geeinigt.

