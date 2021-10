Panne bei Facebook

Sehr viele Menschen auf der ganzen Welt benutzen jeden Tag Facebook. Neulich gab es bei Facebook aber ein großes Problem mit der Technik. Facebook und auch WhatsApp und Instagram haben mehrere Stunden lang nicht funktioniert.

Viele Menschen benutzen WhatsApp und Facebook auf ihrem Handy (dpa / Michael Kappeler)

Facebook und die anderen Programme sind Internet-Dienste. Man kann sie am Computer und am Handy benutzen. Viele Menschen informieren sich darüber. Sie schreiben Nachrichten an ihre Freunde oder auch an ihre Geschäfts-Partner.

Bei jeder Technik gibt es immer mal wieder Probleme. Aber dieser Ausfall von Facebook war besonders: Die ganze Welt war betroffen. Und es hat länger als sonst gedauert, bis Facebook und die anderen Programme wieder funktioniert haben: Insgesamt waren es 6 Stunden.

Marc Zuckerberg ist der Chef von Facebook. Er hat gesagt: Das war der schlimmste Ausfall seit Jahren. Computer-Techniker bei Facebook haben einen Fehler gemacht. Wir arbeiten jetzt daran, unsere Technik sicherer zu machen.

Menschen in aller Welt haben auch darüber diskutiert, wie wichtig Facebook für sie ist. Einige denken: Es ist nicht gut, dass die ganze Welt die Technik von so einem großen Konzern benutzt. Denn dann ist man auch sehr stark davon abhängig.